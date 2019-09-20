شاهد بالصور.. انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفر الباطن

2019-09-20

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

في أجواء احتفالية وطنية، اعتزازًا وافتخارًا بالوطن ويوم الوطن انطلقت، أمس الخميس، بحفر الباطن فعاليات اليوم الوطني 89 برعاية محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين والعائلات بحفر الباطن والمراكز التابعة لها.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من فعاليات احتفالات اليوم الوطني 89 بحفر الباطن في جادة الفن وهو مكان مخصص للفنانين التشكيليين يقدمون من خلاله إبداعهم على عدة مستويات منها اللوحات الجدارية والمعارض والرسم الحي، وفعاليات ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم تخصيص ألعاب خاصة وفعاليات تناسب هذه الفئة الغالية على المجتمع.

أما عرض السيارات التراثية فيعكس مستوى التطور الحاصل بالنقل في المملكة وكذلك وجود سيارات تراثية كلاسيكية جذابة ومتنوعة، كذلك الألعاب الأسرية عبارة عن فعاليات تساهم في زيادة الترابط الأسري بين الآباء والأبناء.

وسيتم تخصيص جوائز ومسابقات بشكل يليق بحضور الفعاليات، وقد تم إتاحة الفرصة والمجال لأصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة لتقديم منتجاتهم لزوار الفعاليات.

أما الجلسات النسائية فهي عبارة عن جلسات حوارية للنهوض بالمرأة السعودية على مختلف المستويات.

أما السيارات المعدلة فيتم من خلال هذه الفعالية تشجيع الشباب على إبراز قدراتهم التقنية على الابتكار والاختراع، أما ألعاب الواقع الافتراضي يتم من خلال هذه الألعاب نقل المتلقي إلى عالم افتراضي يزيد من قدرته على تخيل الأشياء وحل المشكلات التي تواجهه عبر تقنيات جديدة.

وستشهد الاحتفالات إطلاق آلاف البالونات الملونة، بالإضافة إلى فعالية مسرح الطفل والمسابقات وعروض تفاعلية مع الجمهور وخاصة الأطفال والعائلات.

كما استقطبت المعارض المصاحبة للاحتفالات والتي تمثل أكثر من 16 جهة حكومية وأهلية غير ربحية الزوار وقامت تلك المعارض بتوزيع الهدايا الوطنية للزوار.

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الجدير بالذكر أن اليوم الجمعة سيشهد انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الاحتفالات الوطنية بحفر الباطن والتي تستمر لمدة 5 أيام وتقام كافة الفعاليات بمنتزه الملك سلمان على طريق الملك خالد على مساحة إجمالية ٤٥ ألف متر مربع ستحتضن أكثر من ٣٦ فعالية إضافة إلى الفعاليات المصاحبة، وذلك بإشراف ومتابعة من الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظَ محافظة حفر الباطن.