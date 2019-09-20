شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: قائد المركبة دهس شابين وسلم نفسه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين محه «جازان»

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة من نوع هايلوكس بصدم شابّين عمداً بعد ترجلهما من مركبتهما أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة أبوعريش مساء يوم الأربعاء ١٤٤١/١/١٩هـ ما نتج عنه إصابتهما، وفراره من الموقع مترجلاً، وقام بعد ذلك بتسليم نفسه لمركز شرطة أحد المسارحة و تم إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وإشعار النيابة العامة.

وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.