شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لعمران: المملكة قادرة على التعامل مع آثار العمل الإجرامي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأبدى الملك سلمان تقديره لموقف باكستان، وذلك خلال استقباله أمس (الخميس) في جدة، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.
وأدان رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف (الوزير المرافق)، ووزير المالية محمد الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.
كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومستشار رئيس الوزراء عبدالحفيظ شيخ، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.
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