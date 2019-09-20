شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين المملكة والأمم المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت المملكة وبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أمس (الخميس) مذكرة تفاهم، من أجل دعم وحدة الشعب الفلسطيني بـ«أونكتاد» المعنية بالجوانب الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وجرى التوقيع بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، وأمين عام «الأونكتاد» الدكتور موخيسا كيتويي، ومدير شعبة دعم الشعب الفلسطيني في «الأونكتاد» الدكتور محمود الخفيف.

ووجه أمين عام «أونكتاد» الشكر والامتنان للمملكة على دعمها المتواصل وشراكتها المستمرة مع البرنامج، والتزامها الدائم بمساعدة الشعب الفلسطيني أمام التحديات التي يواجهها، لافتاً إلى أن هذه المهمة كان تنفيذها سيكون صعباً بدون المساهمة المالية التي تقدمها المملكة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الواصل موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا بالنسبة للمملكة، مشيداً بجهود «أونكتاد» في العمل على تعزيز التجارة والتنمية ورفع مستوى معيشة الشعوب في كل مناطق العالم وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون بين الجانبين.