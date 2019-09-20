شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف لـ "الخليج 365": برنامج للتطوع.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) كشف محافظ الطائف سعد الميموني، عن تنفيذ برنامج متكامل يختص بالتطوع لأبناء وبنات المحافظة. كشف محافظ الطائف سعد الميموني، عن تنفيذ برنامج متكامل يختص بالتطوع لأبناء وبنات المحافظة. وقال الميموني لـ«الخليج 365»: «سيتم في القريب العاجل تنفيذ برنامج للتطوع تحت مظلة المحافظة، بضوابط ومعايير محددة، ليبدع أبناء وبنات الطائف في العمل التطوعي». وأضاف «البرنامج سيكون من أبرز المشاريع التطوعية لخدمة الطائف، حيث شاهدنا خلال الفترة الماضية الحماس من الشباب في العمل التطوعي، الذي سيساهم في دعم كافة الأعمال المختلفة في المحافظة».



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