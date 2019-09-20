شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير زورق حوثي مفخخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير زورق مفخخ حاول القيام بهجوم جنوب البحر الأحمر. أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير زورق مفخخ حاول القيام بهجوم جنوب البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت أمس (الخميس)، «محاولة للمليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بُعد، أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة». وبيَّن العقيد المالكي أنه «تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية»، مشدداً على أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: تدمير زورق حوثي مفخخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.