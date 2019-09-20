إطلاق «الموج الأحمر» لتعزيز الأمن البحري

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تنطلق بعد غدٍ (الأحد)، مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر - 2»، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر (الأردن، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، والصومال) والقوات الجوية الملكية

تنطلق بعد غدٍ (الأحد)، مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر - 2»، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر (الأردن، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، والصومال) والقوات الجوية الملكية السعودية ، وحرس الحدود السعودي، وذلك في منطقة عمليات الأسطول الغربي في البحر الأحمر. ويعد هذا التمرين من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر، الذي يهدف الى تعزيز الأمن البحري للدول و تأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشاركة في هذا التمرين، ويشتمل التمرين على عدد من الفرضيات التي خُطط لها مسبقاً بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.

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