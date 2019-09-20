شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض العلاقات مع بريطانيا والبحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أمس (الخميس) بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، ووزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس. كما استقبل الجبير، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة. واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.