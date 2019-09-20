شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في لندن يزور مصنع «التايفون والهوك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وارتون)

في إطار سعي المملكة لتوطين التقنية، زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، مقر شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) في بريطانيا. وتجول في أكاديمية الشركة، والتقى المتدربين والموظفين السعوديين الذين يعملون في مقراتها بالمملكة المتحدة، مثنياً على جهودهم والأدوار التي يقومون بها ضمن برامج نقل وتوطين التقنية للمملكة ضمن التزام الشركة بدعم رؤية 2030، وأسفرت عن نجاح عملية تجميع أول طائرة تدريب نفاثة بالمملكة، دُشنت في وقت سابق من هذا العام من قبل ولي العهد.

كما زار سفير خادم الحرمين مصانع طائرات (التايفون والهوك)، ومصنع المستقبل الذي يحتوي على أحدث التقنيات المستقبلية في تصنيع المنظومات الدفاعية. واطلع على الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالشركة في المملكة، إذ ترتبط بشراكة امتدت أكثر من 50 عاماً مع القوات المسلحة السعودية.