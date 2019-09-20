شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: تخريب معامل أرامكو زعزعة لأمن المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه في قصر السلام بجدة أمس مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن الهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية التصدي لها. من جهته، شدد رئيس الوزراء الباكستاني على الاستنكار الشديد لبلاده لتلك الهجمات التخريبية. وعبر عن مساندة باكستان للسعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية. حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي. فيما حضره من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية. وكان رئيس وزراء جمهورية باكستان وصل إلى جدة أمس (الخميس)، واستقبله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، وعدد من المسؤولين.