شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة «الشورى» تحيل موضوعات عدة على جدول أعمال المجلس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراج عدد من الموضوعات على جدول الأعمال تضمنت تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من مقترحات الأنظمة والمشاريع وعدد من مشاريع اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء. كما قررت الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الهيئة العامة للرياضة وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدد من تقارير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال الاجتماع عددا من تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتقريرها بشأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودارة الملك عبدالعزيز والتقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع «نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية» وإحالة تقارير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن معهد الإدارة العامة وتقريرها بشأن وزارة الخدمة المدنية وتقرير اللجنة حول المؤسسة العامة للتقاعد وأحالت الهيئة خلال اجتماعها أمس تقريري اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل كما وافقت على إحالة تقريري اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء وتقرير اللجنة الصحية بشأن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي كما قررت إحالة تقارير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق وأقرت الهيئة العامة إحالة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مؤسسة البريد السعودي وتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام وتقرير اللجنة بشأن الهيئة العامة للموانئ كما أحالت الهيئة تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن وزارة الحج، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع ووافقت على إحالة تقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.