، شرطة جازان عن فيديو الدهس: تم توقيف الجاني وإشعار النيابة العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت إلى أنه هرب مترجلاً من الموقع بعدما دهس شابين

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان تفاصيل، حول ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة من نوع هايلوكس بصدم شابين عمدًا بعد ترجلهما من مركبتهما أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة أبو عريش مساء يوم أمس الأول الأربعاء ما نتج عنه إصابتهما، وفراره من الموقع مترجلاً.

وقالت الشرطة: بعد ذلك قام بتسليم نفسه لمركز شرطة أحد المسارحة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإشعار النيابة العامة.

وأضاف: وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.