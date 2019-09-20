، ضربات التحالف تدمر 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة والألغام ،

محمد بن مسعود - الدمام - عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

نجحت الغارات التي شنتها قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قبل قليل في ضرب أهداف عسكرية مشروعة، ومن بينها موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق.

وجاء في التفاصيل ، أن قوات التحالف دمرت 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، ويسهم تدمير المواقع المعادية في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

ووفقًا للمعلومات فإن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وكانت أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.



وقالت قوات التحالف: نطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم.