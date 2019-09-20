، النصر يسعى لاستعادة توازنه ومصالحة جماهيره.. والفيحاء لاقتحام مربع الكبار ،

محمد بن مسعود - الدمام - الليلة في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "همة حتى القمة"

تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (همة حتى القمة) بإقامة ثلاث مباريات مثيرة، على النحو التالي :



النصر- الحزم

يواجه النصر الوصيف بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر ضيفه الحزم الرابع عشر بنقطة واحدة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض عند الساعة (8:20) مساءً.

يتطلع أصحاب الضيافة لاستعادة توازنهم والعودة لنغمة الانتصارات التي افتقدوها في الجولة الماضية بعد السقوط في فخ التعادل أمام الشباب ومصالحة جماهيرهم نتيجة الإخفاق الآسيوي، ولتثبيت أقدامهم في المراكز المتقدمة والبقاء في دائرة المنافسة للمحافظة على لقبهم.

في المقابل يأمل الحزم الخروج بأقل الأضرار إذا أمكن عله يمحو آثار الهزيمة المذلة في الجولة الماضية من أمام الاتفاق بمحاولة خطف نقطة على أقل تقدير ترفع من رصيده في جدول الترتيب وتعيد الثقة للاعبيه.

تقابل الفريقان سابقًا في عهد الاحتراف 8 مرات كانت الكلمة العليا فيها للنصر بـ6 انتصارات مقابل هزيمة واحدة ومثلها تعادل.

الفيحاء - الوحدة

في المباراة الثانية يواجه الوحدة نظيره الفيحاء سادس الترتيب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة (6:35) مساءً.

يبحث الضيوف أصحاب المركز الثالث عشر عن مواصلة صحوتهم وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي من أجل تحسين مركزهم ولإثبات أن انتصارهم على الأهلي في الجولة الماضية كان مستحقًا ولم يكن وليد مصادفة.

يُشار إلى أن الوحدة سيخوض اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد " كارينيو" الذي تولى تدريب الفريق في اليومين الماضيين خلفًا للمدرب الكرواتي ماريو سيتانوفيتش.

أما الفيحاء المنتشي بخطفه نقطة من عرين الهلال في الجولة الماضية يطمح لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه وأيضًا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني بالمسابقة للمحافظة على بقائه قريبًا من فرق المقدمة.

العدالة - أبها

تختتم مباريات الليلة بمواجهة الصاعدين حديثًا لدوري المحترفين، حيث يستقبل العدالة السابع بأربع نقاط نظيره أبها العاشر بأربع نقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء عند الساعة (6:20) مساءً.

يأمل أصحاب الضيافة مواصلة نتائجهم الإيجابية وعروضهم القوية.

في حين يتمنى الضيوف العودة بنقاط اللقاء لتحسين مركزهم وتأكيد تفوقهم في الآونة الأخيرة على مضيفهم في مباريات الدرجة الأولى وكذلك لتدوين حدث تاريخي يتمثل بتحقيقهم الفوز الأول في لقاءات الفريقين في دوري المحترفين.