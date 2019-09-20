موعد صرف المساعدة المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي” شهر محرم 1441 برقم الهوية...

برنامج لمساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي هو أول البرامج الاجتماعية الكبرى بالمملكة السعودية، وذلك تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومع دخول المملكة في مرحلة الإصلاح الاقتصادي وزيادة الأعباء المعيشية على فئات عديدة بالمجتمع السعودي، تزايد الاهتمام ببرنامج المساعدات المقطوعة، حيث وجدنا تعاظم في عمليات البحث على موعد صرف المساعدات المقطوعة والتي عادة ما يتم صرفها في منتصف كل شهر هجري، كما يمكن الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي من خلال رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك عن طريق رقم الهاتف الخاص بالمساعدات المقطوعة والمرفق بهذا التقرير.

ومع تنامي البحث عن أخبار مساعدة الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذا التقرير سنغطى الكثير من الجوانب الخاصة بالمساعدات المقطوعة،حيث تعتبر المساعدات المقطوعة نوع هام من أنواع الدعم النقدي الذي تقدمة حكومة المملكة السعودية للأسر السعودية، وذلك لضمان حياة كريمة لفئة واسعة من مواطني المملكة، كما سنستعرض معكم أهم الشروط الخاصة بالحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي “المساعدات المقطوعة” والتي تقوم وزارة العمل والتمية الاجتماعية بتقديمها للمستحقين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات يتم تقديمها للمواطنين من محدودي الدخل، وأصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة من المطلقات والأرامل، وتصل قيمة هذه المساعدات لحوالي 30 ألف ريال سعودي وربما أكثر، ولكن للاستفادة بهذه المساعدات يجب أن تتوافر عدة شروط لمن يرغب في الحصول عليها، وسوف نوضح لكم من خلال موقع جميع الأخبار الواردة حول موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر محرم 1441.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر محرم 1441 سبتمبر 2019

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة

وهو رابط تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستعلام والتسجيل في برنامج المساعدات المقطوعة “الضمان الاجتماعي”، ويمكن من خلال الرابط السابق الاستعلام عن أخر الأخبار الخاصة بموعد صرف المساعدات المقطوعة الخاصة بكم، ويتم ذلك بإدخال رقم السجل المدني وكود الأرقام كما هو موضع بالصورة.

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي”

نستعرض معكم الشروط التي وضعتها حكومة وضعت المملكة السعودية عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للفئات المجتمعية التي تستحق صرف المساعدات المقطوعة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

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تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط.

تقدم المساعدات المقطوعة في حالات العجز المؤقت.

تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.

وتشمل المساعدات المقطوعة النساء المطلقات.

يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.

تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

المواطنين الغير مشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي

لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاما.

لا يمتلك من رغب في التسجيل أي سجلات تجارية.

في حالة عدم وجود عمالة مهنية

الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.

يتم صرف المساعدات المقطوعة فترات محددة

طريقة الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي “رقم هاتف الضمان”

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من وسائل الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وكذلك الاستعلام عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة بخصوص الضمان الاجتماعي، وتشمل طرق الاستعلام ما يلي:

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موعد صرف المساعدة المقطوعة

تم الإعلان عن إيداع مبلغ مالي وقدرة 199.992.451 مليون ريال سعودي، وإيداعهم في الحسابات البنكية للمستحقين من مواطني المملكة السعودية، هذا وقد بلغت عدد الأسر المستفيدة من المساعدات المقطوعة لهذا الشهر أكثر من 15 ألف أسرة، وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي تحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك في حال أي تغيير قد يطرأ على البيات المُسجلة، وذلك حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم الشهور القادمة، وهذا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.