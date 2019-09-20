بتوجيه من أمير منطقة عسير.. محافظ المجاردة يقف على حالة المسنة

بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وقف محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، على وضع حالة مسنة أحد ثربان بمحافظة المجاردة التي ظهرت بمقطع فيديو متداول تعاني شظف العيش في مركز أحد ثربان وتسكن خيمة.

وقد استدعى المحافظ وكيل رئيس مركز أحد ثربان ورئيس جمعية البر الخيرية بأحد ثربان ومدير المركز الصحي وفريقاً طبياً وعدداً من أقرباء المسنة ووجه بإجراء كشف طبي للمسنة للاطمئنان على صحتها. ووجه مدير المركز الصحي بإدراجها ضمن الطب المنزلي وبمساعدة عاجلة لها والوقوف على حالتها بشكل دائم ومد يد المساعدة لها. وقال بن دلبوح للمسنة بأن ولاة الأمر حريصون على كل ما فيه راحة المواطن ورفاهيته وتوفير سبل العيش الكريم له.