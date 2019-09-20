خادم الحرمين خلال استقباله رئيس وزراء باكستان: المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي...

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، مساء اليوم الخميس، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان. وأدان دولة رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان، مؤكداً أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية. وجرى خلال الاستقبال الذي حضره من الجانب السعودي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.