أكدت هيئة حقوق الإنسان اطلاعها على ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلات شقيقات للتعنيف. وأوضحت الهيئة أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية في ضوء الأنظمة المعمول بها ومنها نظام حماية الطفل من الإيذاء. وكان المقطع قد أظهر تعرّض الطفلات الشقيقات لمعاملة سيئة ما أدى لتدهور شديد في وضعهن الصحي، وذكرت إحداهنّ أن والدها ووالدتها موقوفان على ذمة قضايا حقوقية وأن المعنّفين تربطهم بهن صلة قرابة.

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كانت هذه تفاصيل خبر “حقوق الإنسان” تتفاعل مع مقطع الطفلات المعنّفات.. وتؤكد متابعة القضية مع الجهات المختصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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