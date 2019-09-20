عاجل اليمن : الكنز الثمين الذي أرسله هاني بن بريك لمحمد الحوثي يقع في قبضة قوات الشرعية .. شاهد أول (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن الكنز الثمين الذي أرسله هاني بن بريك لمحمد الحوثي يقع في قبضة قوات الشرعية .. شاهد أول (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت نقطة أمنية بمنطقة حيفان شمال لحج، أكثر من ألف جواز مع التأشيرة كانت متجهة لمناطق سيطرة الحوثيين. وقالت المصادر، إنه وبعد تفتيش دقيق لباص وجدت الجوازات مع التأشيرات بأكياس دقيق مغطاة بأكياس ملابس. قد يهمك ايضاً: الرئيس هادي يطيح بذراعه الأيمن ويعين ‘‘بن بريك‘‘ في منصب رفيع .. (الاسماء والمناصب) الإعلان عن وفاة الرئيس الأسبق قبل قليل في إحدى مستشفيات السعودية اندلاع الحرب العالمية الثالثة .. وإيران تعلن الحرب الشاملة وتتوعد السعودية .. وبن سلمان يقلب الطاولة على الجميع في أول رد عاجل على إقالته .. ‘‘حافظ معياد’’ يفجر مفاجأة بشأن قرار الإطاحة به وتعيين الفضلي محافظًا للبنك المركزي.. شاهد ماذا قال؟ تعيين العدو اللدود للإمارات وزيرًا للخارجية اليمنية .. تعرف عليه (السيرة الذاتية) عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي حدث مهم وجديد يكشفه الفلكي الشوافي.. في بيان ناري فاجأ الجميع .. جميل عزالدين يتبرأ من ‘‘الشرعية‘‘ .. ويكشف فضيحة مدوية من ‘‘قلب‘‘ الرياض قرارات جمهورية جديدة والرئيس هادي يطيح بكبار مسئولي الشرعية .. وتعيين ‘‘بن بريك’’ في منصب رفيع (الأسماء والمناصب) Advertisements ورد الآن أول رد إيراني سريع على الضربة العسكرية السعودية ضدها .. وإعلان أمريكي حاسم عاجل: أول جهة تتبنى عملية اغتيال قائد القوات السعودية في حضرموت .. وهكذا كان الرد السعودي أول صورة واضحة لقائد قوات التحالف ‘‘السعودي’’ الذي قتل قبل قليل في انفجارات حضرموت.. شاهد مليشيا الحوثي تحاصر منطقة ارحب وتطالب برأس الشيخ فارس الحباري والاخير يحشد القبائل لمعركة كسر العظم..! (تفاصيل) الأحمر يُسعد جميع اليمنيين في الشمال والجنوب بهذا الانجاز التأريخي قبل قليل ..شاهد ماحدث بالفيديو .. إعلامية سعودية تفجر فضيحة محرجة لـ‘‘تركي آل الشيخ’’ بعد نشره هذا المقطع .. لن تصدق كيف رد الأخير انفجارات عنيفة تهز الكويت والجيش يصدر البيان رقم "1" ويرفع الاستعداد القتالي الى الدرجة الاولي .. ماذا يحدث؟ طائرات إيرانية تقتحم الأجواء السعودية وتشن غارات عنيفة على منشآت حيوية .. وأمريكا تتدخل بشكل سريع هل تذكرون الشيخ القبلي الكبير الذي أدخل الحوثيين إلى صنعاء؟؟ شاهدوا كيف كان مصيره اليوم تحديد إقامة الرئيس هادي في الرياض ومنعه من السفر .. تعليق رئاسي يكشف ما يجري خلف الكواليس

الإعلامي الشهير محمد العرب يحصل على جبل من ذهب في هذه المحافظة اليمنية أثناء تغطية المعارك.. شاهد الفيدي يأتي هذا في ظل حالة التنسيق التي تمارسها سلطات الأمن بعدن مع الحوثيين، من خلال تسهيل إصدار جوازات وتأشيرات للمليشيا، وخصوصا قياداتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل اليمن : الكنز الثمين الذي أرسله هاني بن بريك لمحمد الحوثي يقع في قبضة قوات الشرعية .. شاهد أول (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.