عاجل اليمن : الرئيس هادي يطيح بذراعه الأيمن ويعين ‘‘بن بريك‘‘ في منصب رفيع .. (الاسماء والمناصب)

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يطيح بذراعه الأيمن ويعين ‘‘بن بريك‘‘ في منصب رفيع .. (الاسماء والمناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات جمهورية، قبل قليل، اطاحت بمحافظ البنك المركزي حافظ معياد.

وتداولت وسائل إعلام رسمية القرارات كالتالي:

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قرار جمهوري رقم (31) لسنة 2019م

بشأن تعيين محافظاً للبنك المركزي اليمني

مادة (1): يعين الاخ / د. احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2019م

بشأن تعيين وزيراً للمالية

مادة (1): يعين الاخ / سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية .

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

قرار جمهوري رقم (33) لسنة 2019م

بشأن تعيين وزيراً للخارجية

مادة (1): يعين الاخ السفير/ محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.