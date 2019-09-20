عاجل اليمن : في أول رد عاجل على إقالته .. ‘‘حافظ معياد’’ يفجر مفاجأة بشأن قرار الإطاحة به وتعيين الفضلي محافظًا للبنك المركزي.. شاهد ماذا قال؟

شكرا لقرائتكم خبر عن في أول رد عاجل على إقالته .. ‘‘حافظ معياد’’ يفجر مفاجأة بشأن قرار الإطاحة به وتعيين الفضلي محافظًا للبنك المركزي.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب حافظ فاخر معياد بقرار إقالته من منصبه كمحافظ للبنك المركزي اليمني، وتعيين أحمد عبيد الفضلي خلفًا له.

وكشف معياد، في منشور له على فيسبوك، رصده "ناس تايمز" عن تقديمه طلبًا للرئيس عبدربه منصور هادي بإعفائه من منصبه، مؤكدًا تعاونه مع القيادة الجديدة للبنك المركزي.

قد يهمك ايضاً:

تعيين العدو اللدود للإمارات وزيرًا للخارجية اليمنية .. تعرف عليه (السيرة الذاتية)

عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

حدث مهم وجديد يكشفه الفلكي الشوافي..

في بيان ناري فاجأ الجميع .. جميل عزالدين يتبرأ من ‘‘الشرعية‘‘ .. ويكشف فضيحة مدوية من ‘‘قلب‘‘ الرياض

قرارات جمهورية جديدة والرئيس هادي يطيح بكبار مسئولي الشرعية .. وتعيين ‘‘بن بريك’’ في منصب رفيع (الأسماء والمناصب)

ورد الآن أول رد إيراني سريع على الضربة العسكرية السعودية ضدها .. وإعلان أمريكي حاسم

عاجل: أول جهة تتبنى عملية اغتيال قائد القوات السعودية في حضرموت .. وهكذا كان الرد السعودي

Advertisements

أول صورة واضحة لقائد قوات التحالف ‘‘السعودي’’ الذي قتل قبل قليل في انفجارات حضرموت.. شاهد

مليشيا الحوثي تحاصر منطقة ارحب وتطالب برأس الشيخ فارس الحباري والاخير يحشد القبائل لمعركة كسر العظم..! (تفاصيل)

الأحمر يُسعد جميع اليمنيين في الشمال والجنوب بهذا الانجاز التأريخي قبل قليل ..شاهد ماحدث

بالفيديو .. إعلامية سعودية تفجر فضيحة محرجة لـ‘‘تركي آل الشيخ’’ بعد نشره هذا المقطع .. لن تصدق كيف رد الأخير

انفجارات عنيفة تهز الكويت والجيش يصدر البيان رقم "1" ويرفع الاستعداد القتالي الى الدرجة الاولي .. ماذا يحدث؟

طائرات إيرانية تقتحم الأجواء السعودية وتشن غارات عنيفة على منشآت حيوية .. وأمريكا تتدخل بشكل سريع

هل تذكرون الشيخ القبلي الكبير الذي أدخل الحوثيين إلى صنعاء؟؟ شاهدوا كيف كان مصيره اليوم

تحديد إقامة الرئيس هادي في الرياض ومنعه من السفر .. تعليق رئاسي يكشف ما يجري خلف الكواليس

الإعلامي الشهير محمد العرب يحصل على جبل من ذهب في هذه المحافظة اليمنية أثناء تغطية المعارك.. شاهد الفيدي

وقال معياد "لايسعني هنا الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية،لتجاوبه مع طلبي وتفهمه واحترامه لقناعتي بالالتزام بمدة الستة الأشهر المتفق عليها مع فخامته لادارة البنك المركزي اليمني وانقاذ العملة من الانهيار".

وأضاف: "كما أشيد هنا بالقرار الحكيم للاخ الرئيس بتعيين الأستاذ أحمد الفضلي محافظا للبنك ،كونه من خيرة الناس ومن القيادات الكفؤة القادرة على تولي هذه المهمة، وسنكون عونا له وفريق العمل مستمر الى جانبه ولا قلق على استقرار العملة".

واختتم معياد بيانه بالقول: "أخيرا أتوجه بالشكر الجزيل للاخوة المواطنين ولكل من أحسن الظن بي،سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر".