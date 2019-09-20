عاجل اليمن : تعيين العدو اللدود للإمارات وزيرًا للخارجية اليمنية .. تعرف عليه (السيرة الذاتية)

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين العدو اللدود للإمارات وزيرًا للخارجية اليمنية .. تعرف عليه (السيرة الذاتية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يومنا هذا قرارا جمهوريا بتعيين محمد عبدالله الحضرمي وزيرا للخارجية خارجية فمن هو الحضرمي ؟

محمد عبدالله الحضرمي والده احد ثوار ثورة السادس والعشرون من سبتمبر الخالدة، كما أن له مواقف مشرفة خلال الفترة الأخيرة ضد الانقلاب الإماراتي في جنوب اليمن.

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المؤهلات العلمية

ماجستير في سياسة التنمية معهد التنمية الكورية كلية السياسة العام والإدارة – سول، كوريا الجنوبية ديسمبر 2013

ماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية (امتياز) جامعة فيرلي ديكنسون الأمريكية نيوجيرزي، الولايات المتحدة الأمريكية مايو 2010

بكالوريوس في العلوم في نظم المعلومات الحاسوبية (مع مرتبة الشرف) جامعة ولاية ميزوري الأمريكية ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية مايو 2002

الخبرة الوظيفية

نائب سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 2018 – حاليا

مسؤول الشؤون السياسية سفارة الجمهورية اليمنية – واشنطن 2016- 2018

مستشار بمكتب وزير الخارجية مكتب وزير الخارجية – الرياض 2016

سكرتير وزير الخارجية وزارة الخارجية – صنعاء 2014- 2015

سكرتير أول بمكتب وزير الخارجية وزارة الخارجية – صنعاء 2012- 2014

سكرتير أول البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة – نيويورك 2008- 2012

رئيس قسم الجوازات بوزارة الخارجية وزارة الخارجية – صنعاء 2004- 2008

نائبا لوزير الخارجية اليمني -2018

وزيرا للخارجية من يوم 19 سبتمبر2019 م

وبرز الحضرمي عقب استقالة وزير الخارجية السابق خالد اليماني

المؤلفات المنشورة

ورقة “إحياء عملية السلام في اليمن” (باللغة الإنجليزية – مايو 2018) سفارة الجمهورية اليمنية بواشنطن

ورقة “حرب اليمن ضد الإرهاب” (باللغة الإنجليزية – يوليو 2017) مجلة القيادة المركزية الأمريكية العسكرية UNIPATH المجلد الثامن العدد 2

ورقة “انهاء الأزمة في اليمن” باللغة الإنجليزية – فبراير 2017 مجلة القيادة المركزية الأمريكية العسكريUNIPATH المجلد السابع العدد 4

ورقة بحثية “فلسطين- وجهة نظر عربية” (باللغة الإنجليزية – مايو 2010) جامعة فيرلي ديكنسون الأمريكية.