عاجل اليمن : عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - قتل قائد عسكري سعودي بارز يوم الخميس بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة وادي حضرموت .

وقال مصدر محلي لكريتر سكاي : ان قائد القوة السعودية المتمركزة في وادي حضرموت ويدعى ابو نواف قتل بانفجار عبوة ناسفة .

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عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

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وتسبب الانفجار بمقتل عدد من الجنود اليمنيين والسعوديين.



وفي التفاصيل فقد عثر على عبوات ناسفة وخلال تفكيكها بمدينة شبام من قبل قوة سعودية ويمنية انفجرت احداها وهو ماتسبب بسقوط قتلى عسكريين سعوديين ويمنيين.