عدد من الاتفاقيات بين «إخاء» والقطاع الخاص لرعاية الأيتام

اعتمدت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» مجموعة من المبادرات المجتمعية بمناسبة اليوم الوطني، لتعزيز اللحمة الوطنية في نفوس المستفيدين، وترسيخ الانتماء الوطني لديهم، ودمجهم في المجتمع، ورسم الابتسامة على شفاههم؛ حيث ستنظم مجموعة من الفعاليات ذات الطابع الوطني، إضافة إلى إبرام عدد من الاتفاقيات مع جهات القطاع الخاص للإسهام في برامج وأنشطة المؤسسة .

وفي هذا السياق وقعت «إخاء» اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «ذيب» لتأجير السيارات، تتضمن استقطاع مبلغ مالي عن كل عقد تأجير تبرمه الشركة لصالح مؤسسة «إخاء» لرعاية الأيتام، إضافة إلى رعاية مسابقة تنظمها «إخاء» بمناسبة اليوم الوطني.

وتأتي هذه الاتفاقيات المجتمعية استشعارا من الشركات الوطنية بأهمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وإحساسًا منهم بدعم بفئة الأيتام، وحرصًا من المؤسسة والجهات الداعمة على تفعيل الرؤية الوطنية 2030، التي أكدت تحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي لخدمة فئات المجتمع، ممثلًا بالمستفيدين من أبناء وبنات مؤسسة «إخاء» لرعاية الأيتام .

بدوره قدّم أمين عام مؤسسة «إخاء» صالح الدهمشي شكره وتقديره لجميع من بادر بدعم أيتام المؤسسة مبينًا أن هذه المبادرات المجتمعية تترجم الحس الوطني للشركات، سيما وأن هذا الدعم يتزامن مع اليوم الوطني للمملكة 89، لافتًا إلى أن القطاع الخيري يحتل في عهدنا الزاهر حيزًا مهمًا، ومكانة مرموقة، وأصبح يشكل رقمًا مهمًا في المعادلة الاقتصادية، وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية.