بالصور.. مدير مستشفى القوات المسلحة بجازان يدشن معرض يوم الصيدلي السعودي

دشَّن مدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، المشرف العام على المستشفيات الميدانية اللواء طبيب أحمد حسين الحامظي؛ معرض «يوم الصيدلي السعودي» تحت شعار «بصحتك أجمل».

تضمن المعرض عدة أركان في بهو العيادات الخارجية؛ لإظهار دور الصيدلي في الرعاية الصحية، ولتوعية المراجعين بأهميته وتقديم التثقيف الدوائي.

وقال اللواء الحامظي: إن الدعم اللامحدود الذي نحظى به من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والإشراف والمتابعة من مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية؛ ساهم في توسعة المستشفى وتفعيل الأقسام الطبية الرئيسة، ووضع خطة طموحة لإنشاء مستشفى مرجعي ومراكز طب الأسرة، ستسهم في تطوير الخدمات الطبية لمنسوبي القوات المسلحة وعوائلهم بالمنطقة.

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وأضاف مدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، أن دور الصيدلي لم يعد يقتصر على صرف الدواء للمريض، بل تجاوز ذلك إلى مشاركة الطبيب في اختيار الدواء المناسب وتحديد الجرعة، والتأكد من عدم وجود موانع من استخدام بعض الأدوية، بالإضافة إلى إرشاد المريض إلى الطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء ونشر الوعي الصحي لاستخدام المستحضرات العلاجية بين أفراد المجتمع.

من جانبه رحب رئيس قسم الصيدليات بالمستشفى النقيب صيدلي أول محمد عبده هندي، بجميع الحضور والزوار في يوم الصيدلي السعودي، مؤكدًا أهمية تلك المهنة ضمن الكادر الطبي المعالج، متقدما بالشكر لمدير مستشفى القوات المسلحة في جازان، على دعمه اللامحدود والمتواصل، على مستوى القسم وجميع الأقسام الطبية؛ في سبيل دفع عجلة التطور بما يعود بالنفع على المرضى والمراجعين.

ويهدف يوم الصيدلي السعودي إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، بالاستخدام الأمثل للدواء والتخزين الصحيح له؛ لتعزيز السلامة الدوائية للأطفال ولتجنب أي مضاعفات أو مخاطر محتملة جرّاء الاستخدام الخاطئ، وكذلك تصحيح أهم المفاهيم الخاطئة المنتشرة للتعامل مع الأطفال دوائيًّا، وتمكين الوالدين من التعامل مع أدوية أطفالهم بشكل صحيح، والتعريف بأهمية التطعيمات.