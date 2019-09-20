شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يبدأ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية "مشروعة" في الحديدة والان مع التفاصيل

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، البدء في عملية نوعية شمال الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة. وطالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في الحديدة، حرصا على سلامتهم وأمنهم. Advertisements وفي وقت سابق أمس الخميس، أوضح المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بتنفيذ عمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر. حيث نجحت قوات التحالف في اعتراض وتدمير الزورق بعد أن أطلقته المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة. وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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