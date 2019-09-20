شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الروسية: لدينا معلومات مبدئية عن منفذي هجوم أرامكو والان مع التفاصيل

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين اليوم الخميس، أن الاستخبارات الخارجية الروسية تجمع بيانات عن الجهة التى ربما تكون وراء الهجوم على المنشآت النفطية فى السعودية، لكنها لم تتوصل بعد إلى استنتاجات نهائية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ناريشكين قوله للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية بيانات عن من قد يكون وراء الهجوم على منشآت أرامكو السعودية "نحن نجمع هذه البيانات، لكننا لم نستخلص استنتاجات نهائية حتى الآن".