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فيديو.. الإطاحة بشخصين مسلحين اقتحما مركزًا للتموينات بحي النظيم بالسواطير
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر به قيام شخصين مسلحين بآلات حادة (سواطير)، باقتحام مركز تموينات بحي النظيم، والاعتداء على عامل المركز وسلب مبالغ مالية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، بفضل من الله، عن تحديد هوية الجناة، مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر، والقبض عليهما، وباستجوابهما أقرا بارتكابهما الجريمة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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