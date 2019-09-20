2019-09-20

انهيار جدار خزان أرضي يحتجز عاملًا في بلقرن

متابعات الخليج 365 - بلقرن

باشر مدني بلقرن مساء اليوم الخميس حادث انهيار جدار خزان أرضي بعمارة تحت الإنشاء على عامل من جنسية آسيوية بمركز شعف بلقرن التابع لمحافظة بلقرن، مما تسبب في احتجازه.

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وعملت فرق الدفاع المدني على فك احتجازه واستخراجه من الموقع وهو يعاني من إصابته بالقدمين تم إسعافه من قبل الهلال الأحمر وجرى نقله للمستشفى بواسطتهم لتلقي العلاج اللازم.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد.