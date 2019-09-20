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فيديو.. تعرف على إنجازات بلدي الرياض خلال 6 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن إنجازات المجلس البلدي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح العريدي، في مداخلة مع “قناة المجد”، أن المجلس قام بـ13 جولة ميدانية في نطاق البلديات الفرعية بمعدل جولة كل أسبوعين، كما التقى بممثلي أهالي الأحياء بعدد 15 حيًا من أحياء الرياض، إضافة إلى 5 لقاءات عامة.
وقال العريدي إن المجلس قام بزيارة الجهات البلدية والخدمية أكثر من 18 زيارة تنسيقية أو زيارة للمتابعة وكذلك قام المجلس بعقد 6 ورش عمل متخصصة بالإضافة إلى عقد 14 شركة مع الجمعيات والجهات الاستشارية المتطورة، كما تم عقد 64 جلسة واجتماعًا.
وتابع العريدي أن المجلس اتخذ 77 قرارًا نُفذ منها 61 قرارًا، وهناك 16 قرارًا تحت التنفيذ، منذ بداية العام.
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