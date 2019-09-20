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إصابات في انقلاب مركبة على طريق الصهوة بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت الجهات المختصة بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الخميس، حادث انقلاب مركبة على طريق الصهوة، مما تسبب في وقوع العديد من الإصابات.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه ورد بلاغ عن انقلاب مركبة على طريق الصهوة في العاصمة المقدسة.
وأضاف المركز أنه نتج عن الحادث عدة إصابات، وقد باشرت الجهات المختصة البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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