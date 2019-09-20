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2019-09-19 فيديو.. كيف استقبل مطار دبي رحلة الرياض احتفاءً باليوم الوطني للمملكة؟ متابعات الخليج 365 - الرياض أظهر مقطع فيديو احتفاء مطار دبي بمواطني المملكة بالرحلة القادمة من الرياض تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ89. Advertisements ووثق المقطع احتفاء المطار بذكرى اليوم الوطني بأعلام المملكة والورود والاحتفاء بمواطني المملكة والسلام عليهم. كما اصطف الموظفون والعاملون في المطار، وهم يرتدون علم المملكة، للسلام على المسافرين السعوديين، في مشهد يعكس قوة وترابط علاقات الأخوة بين المملكة والإمارات.







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