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2019-09-19 مواقع فعاليات اليوم الوطني بمنطقة تبوك والطرق المؤدية إليها متابعات الخليج 365 - تبوك نشرت إدارة مرور منطقة تبوك، توضيحًا للمواقع المخصصة للاحتفال بفعاليات اليوم الوطني بمنطقة تبوك والطرق المؤدية إليها، والتي جاءت كالتالي: Advertisements مركز الأمير سلطان الحضاري ويمكن الوصول إليه عبر طريق الملك فهد مرورًا بطريق الملك عبدالله وكذلك طريق الأمير عبدالمجيد مرورًا بطريق الأمير ممدوح والاتجاه للمواقف الخاصة بالمركز الحضاري. • منتزه الأمير فهد بن سلطان ويمكن الوصول إليه عبر طريق الملك فيصل وطريق الأمير نايف والاتجاه للبوابة الرئيسية للمنتزه.







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