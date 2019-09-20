الجبير: هجوم أرامكو بأسلحة إيرانية اعتداء على العالم أجمع

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساء اليوم الخميس، إن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأضاف الجبير أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.

وأردف الجبير قائلًا: إن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع، قد أعلنت أمس الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

Advertisements

وعرضت الوزارة صورًا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة: “إن لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

وقال العقد الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع إن لدى السعودية أدلة على الهجوم لم ينطلق من اليمن كما “زعمت أذرع إيران”، معتبرًا أن “هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضًا المجتمع الدولي وأمن الطاقة”، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.

وأوضح أن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي، التي ادعت مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة: “شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا”. وأضاف أن الهجوم على “بقيق” و”خريص” هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

وأكد المالكي أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، كاشفًا أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران.