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2019-09-19 الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع ممثل رئيس وزراء بريطانيا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، ووزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تمّ تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.







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