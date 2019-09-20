الان تتابع شاهد.. ضبط شخصين سرقا مركز تموينات بالرياض واعتديا على عامل بـ”ساطور” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الأدلة على قيامهما باقتحام مركز تموينات بحي النظيم، بآلات حادة (سواطير) ، والاعتداء على عامل المركز وسلب مبالغ مالية منه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ضبط شخصين سرقا مركز تموينات بالرياض واعتديا على عامل بـ”ساطور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.