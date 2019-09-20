حافلة تصرع طالباً في الباحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) تسببت حافلة نقل مدرسي في مصرع طالب في المرحلة التمهيدية بمدارس خاصة في الباحة. وأكدت إدارة المرور، أنه أثناء إنزال الطلاب من الحافلة الخاصة بالمدارس الأهلية أمام منازلهم، غاب عن نظر السائق طالب في الخامسة من عمره، وتوقع السائق أنه انصرف من خلف الحافلة، إلا أن الطالب تحرك من الأمام دون انتباه السائق، ليقع تحت عجلاتها. وأكد الناطق باسم التعليم محمد هضبان أن الحافلات المدرسية في المدارس الأهلية لا تتبع إدارات التعليم.

تسببت حافلة نقل مدرسي في مصرع طالب في المرحلة التمهيدية بمدارس خاصة في الباحة. وأكدت إدارة المرور، أنه أثناء إنزال الطلاب من الحافلة الخاصة بالمدارس الأهلية أمام منازلهم، غاب عن نظر السائق طالب في الخامسة من عمره، وتوقع السائق أنه انصرف من خلف الحافلة، إلا أن الطالب تحرك من الأمام دون انتباه السائق، ليقع تحت عجلاتها. وأكد الناطق باسم التعليم محمد هضبان أن الحافلات المدرسية في المدارس الأهلية لا تتبع إدارات التعليم.

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