، معهد العاصمة النموذجي يستضيف المؤتمر العلمي الـ 13 ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمه قسم النشاط العلمي بتعليم الرياض بتوجيهات "الطخيم"

بتوجيهات القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي، عادل الطخيم، استضاف المعهد أمس الخميس، المؤتمر العلمي الثالث عشر الذي نظمه قسم النشاط العلمي بتعليم الرياض، بحضور رئيس ومشرفي قسم النشاط العلمي ورواد النشاط.

حيث يهدف المؤتمر إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب وإثراء الجانب المعرفي لديهم، وسيُسهم رائد النشاط في تنفيذ البرنامج في مدرسته والموجه للمرحلة الابتدائية العليا ولطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية وستكون التصفيات النهائية في شهر ربيع الآخر بتعليم صبيا.

وتم خلال المؤتمر- الذي عُقد في قاعة الشيخ عثمان الصالح- تقديم عدة أوراق عمل وبحوث لبعض المختصين في مجال الإبداع العلمي، وكذلك نماذج من الميدان التربوي.

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