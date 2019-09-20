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يخوض المنتخب السعودي تحت "16عاماً " مساء اليوم الجمعة ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 بمواجهة نظيره الباكستاني على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر عند الساعة (9:20) مساءً.
وكان الأخضر قد حقق فوزاً كبيراً أول أمس على نظيره السوري بأربعة أهداف مقابل هدف في مستهل مبارياته بالتصفيات، جعلته يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط متفوقاً على منتخب عمان بفارق الأهداف الفائز أيضاً على منتخب الباكستان (2-0).
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 12:30 AM
على أرض ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر
يخوض المنتخب السعودي تحت "16عاماً " مساء اليوم الجمعة ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 بمواجهة نظيره الباكستاني على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر عند الساعة (9:20) مساءً.
وكان الأخضر قد حقق فوزاً كبيراً أول أمس على نظيره السوري بأربعة أهداف مقابل هدف في مستهل مبارياته بالتصفيات، جعلته يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط متفوقاً على منتخب عمان بفارق الأهداف الفائز أيضاً على منتخب الباكستان (2-0).
، الأخضر تحت 16 عاماً يواجه نظيره الباكستاني في التصفيات الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
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