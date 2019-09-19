مطالبات باستئناف صرف المساعدة المقطوعة مُحرم 1441هـ وقيمة استحقاقها…

المساعدة المقطوعة.. هي إحدى سلاسل الدعم التي تمنحها الحكومة السعودية لمواطنيها، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا لرفع المعاناة والعبء عنهم لمواجهة موجات غلاء الأسعار والقرارات الاقتصادية برفع أسعار المحروقات، وتُعد كمنحة من ملك السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غرار دفعات حساب المواطن، إلا أنها قد تأخرت في الصرف هذه الفترة الجديدة لشهر مُحرم، الأمر الذي دفع مستحقيها بضرورة صرفها مجددًا، لاسيما مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد لشراء المستلزمات الدراسية للطلاب.

مستحقي المساعدة المقطوعة

جدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها شهريًا في أيام 10 أو 11 أو 12 لمن انطبق عليهم الشروط التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للمسجلين على قوائم الانتظار الخاصة بهم، ومن مستحقيها:

أسر السجناء.

الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

الأسر محدودة الدخل فقط.

حالات العجز المؤقت أو الدائم.

المطلقات والأرامل والأيتام.

هذا وقد طالب مستحقي المساعدة المقطوعة بسرعة استئناف صرفها مجددًا بعد تأخرها خلال الفترة الأخيرة، خاصةً ممن يعانون منهم من الوضع المادي الأصعب، وسط تأكيدات رسمية متداولة بصرفها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم تقديم مساعدة مالية سنوية تتراوح بين 10400 ريال وحتى 30000 ألف بحسب عدد أفراد الأسرة.

Advertisements

قيمة الاستحقاق الشهري وأخر دفعة

مع العلم بأن أخر دفعة للمساعدة المقطوعة تم صرفها في شهر جمادي الآخرة 1440، وشملت المستفيدين منها من تاريخ 23/12/1438 وحتى تاريخ 8/2/1439، في حين يتم معرفة قيمة الاستحقاق الشهري كما هو موضح بالصورة التالية:

التسجيل لصرف المساعدة المقطوعة

والآن بإمكانكم التسجيل لصرف والتقديم للمساعدة المقطوعة، من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://sd.mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery، يليها إدخال رقم السجل المدني للمتقدم ورمز التحقق.