شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: التهاون مع أعمال إيران العدائية سيكون أثره على الأمن والسلم الدوليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداءً على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وشدد الجبير عبر حسابه في «تويتر»، على أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.

وحذر وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.