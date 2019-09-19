شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة «المؤسس» تحتفي باليوم الوطني 89 بأكثر من 50 صورة نادرة للملك سلمان والان مع التفاصيل
من جانب آخر تقيم المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة معرض صور عن المملكة العربية السعودية بالعاصمة الصينية بكين، يعكس ثقافة المملكة وتنوع حضاراتها، وتطورها التاريخي، كما يبرز أهم الإنجازات التنموية في المملكة على مدار العقود الماضية، يقام المعرض بمشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع جامعة بكين. وتشكل المكتبة الذاكرة التوثيقية المعرفية عن التاريخ السعودي، والثقافة السعودية بمختلف عناصرها من آداب، وفنون، وتقاليد، وتراث علمي وشعبي، حيث تحتفظ بمكنوز من الكتب والمخطوطات والصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة ما يجعلها مصدراً ومرجعاً حافلاً بكل ما يعزز رؤى المعنيين بالبحث في تاريخ المملكة، وفي هويتها الثقافية، وفي مختلف إنجازاتها على مر العقود والعصور.
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