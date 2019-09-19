شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لخان: المملكة قادرة على التعامل مع آثار العمل الإجرامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في جدة، مساء اليوم (الخميس)، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وأدان دولة رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

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وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تقديره لموقف باكستان، مؤكداً - حفظه الله - أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (الوزير المرافق)، و وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومستشار رئيس الوزراء عبدالحفيظ شيخ، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.