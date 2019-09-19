، مصرع وإصابة 7 طلاب في حادث مروري بـ"حرث جازان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إدارة التعليم تقدم تعازيها ومواساتها في الطالبين "جدع وهزازي"

توفي وأصيب سبعة طلاب على إثر حادث مروري تعرضوا له في محافظة الحرث أخيرًا، وفيما خيم الحزن على ملامح الطلاب، وواست إدارة تعليم جازان ذوي المتوفيْن والمصابين.

وتفصيلاً؛ نقل مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون المدرسية الدكتور خالد بن عطا عسيري اليوم الخميس، تعازي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لأسرة الطالبين خالد علي جدع وعبد العزيز محمد هزازي اللذين توفيا إثر حادث مروري.

جاء ذلك خلال زيارته لأسرة الطالبين في محافظة الحرث برفقة عدد من القيادات التعليمية بالمنطقة.

كما نقل "العسيري" تعازي مدير عام التعليم وكل أسرة التعليم بالمنطقة لأسرتهما سائلاً الله لهما الرحمة والمغفرة ولأسرتهما الصبر والسلوان.

وفي جانب آخر، قام "العسيري" بزيارة الطلاب الخمسة المصابين بالحادث للاطمئنان على صحتهم، مؤكدًا حرص الإدارة بالتعاون مع الشؤون الصحية على تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ليعودوا إلى مدارسهم بصحة وعافية.