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احتفى مجلس "نساند" أمس الأربعاء، في مقر (سابك) الرئيس بالرياض، بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا، ليصبح العدد الإجمالي للخريجين للعام الحالي 22 مستثمرًا مؤهلاً لبدء مشروعات ستُسهم في خلق 1695 وظيفة، ورفد الناتج المحلي بأكثر من 4.3 مليار ريال سعودي.
كما تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات إستراتيجية، وإطلاق مبادرة "نساند التميز" والتي تهدف لتحسين كفاءة تشغيل المصانع السعودية بما يحقق التميز التشغيلي، والذي سيمكنها من تحسين أدائها وتنافسيتها في الأسواق مما يُسهم في تحقيق أهداف القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي.
يأتي ذلك الحدث ضمن منجزات برنامج "نساند" الذي أطلقته (سابك) مطلع عام 2018م، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها: زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية.
ومن شأن تلك الاتفاقيات والمشروعات خدمة عدة قطاعات تشمل: مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة, والكيماويات المتخصصة.
ويصرح المهندس فؤاد موسى نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، بأن تلك الاتفاقيات تأتي كجزء من توجهات الشركة في دعم التوطين، مشيرًا إلى أن (سابك) مستمرة في تعزيز مشترياتها المحلية من المواد والخدمات.
وأضاف: "نعتز بمنجزات "نساند" الذي أصبح منصة وطنية لتوحيد جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص, مما أسهم في تسهيل خطوات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يعظم دورها في إنشاء قاعدة صناعية محلية تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني".
ويضم "مجلس نساند" في عضويته إلى جانب (سابك) كلاً من: وزارة العمل، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للاستثمار، منشآت، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذي لمحرك (سابك) للتوطين"نساند" حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنويًا لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، إضافة لإطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشروعات المؤهلة للاستثمار المحلي.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 10:58 PM
توقيع اتفاقيات لشراكات إستراتيجية وإطلاق "نساند التميز""مجلس نساند" يحتفي بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا
احتفى مجلس "نساند" أمس الأربعاء، في مقر (سابك) الرئيس بالرياض، بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا، ليصبح العدد الإجمالي للخريجين للعام الحالي 22 مستثمرًا مؤهلاً لبدء مشروعات ستُسهم في خلق 1695 وظيفة، ورفد الناتج المحلي بأكثر من 4.3 مليار ريال سعودي.
كما تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات إستراتيجية، وإطلاق مبادرة "نساند التميز" والتي تهدف لتحسين كفاءة تشغيل المصانع السعودية بما يحقق التميز التشغيلي، والذي سيمكنها من تحسين أدائها وتنافسيتها في الأسواق مما يُسهم في تحقيق أهداف القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي.
يأتي ذلك الحدث ضمن منجزات برنامج "نساند" الذي أطلقته (سابك) مطلع عام 2018م، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها: زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية.
ومن شأن تلك الاتفاقيات والمشروعات خدمة عدة قطاعات تشمل: مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة, والكيماويات المتخصصة.
ويصرح المهندس فؤاد موسى نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، بأن تلك الاتفاقيات تأتي كجزء من توجهات الشركة في دعم التوطين، مشيرًا إلى أن (سابك) مستمرة في تعزيز مشترياتها المحلية من المواد والخدمات.
وأضاف: "نعتز بمنجزات "نساند" الذي أصبح منصة وطنية لتوحيد جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص, مما أسهم في تسهيل خطوات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يعظم دورها في إنشاء قاعدة صناعية محلية تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني".
ويضم "مجلس نساند" في عضويته إلى جانب (سابك) كلاً من: وزارة العمل، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للاستثمار، منشآت، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذي لمحرك (سابك) للتوطين"نساند" حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنويًا لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، إضافة لإطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشروعات المؤهلة للاستثمار المحلي.
، "مجلس نساند" يحتفي بتخريج 15 مستثمرًا جديدًا ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.