- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم إبراهيم بن مخلف دهام الشمري بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك في الحفل الذي رعاه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، حفظه الله، أمس الأربعاء 19-1-1441هـ في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.
وتلقى الملازم "الشمري" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.
"الخليج 365" تبارك للملازم إبراهيم الشمري، وتسأل المولى -عز وجل- له المزيد من التقدم والنجاح، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 10:35 PM
احتفل الملازم إبراهيم بن مخلف دهام الشمري بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك في الحفل الذي رعاه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، حفظه الله، أمس الأربعاء 19-1-1441هـ في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.
وتلقى الملازم "الشمري" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.
"الخليج 365" تبارك للملازم إبراهيم الشمري، وتسأل المولى -عز وجل- له المزيد من التقدم والنجاح، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه.
، "الشمري" يحتفل بتخرجه "ملازم" من الكلية الأمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشمري" يحتفل بتخرجه "ملازم" من الكلية الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.