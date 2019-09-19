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محمد بن مسعود - الدمام - أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعد اعتداءً على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر: "يعد هذا الاعتداء الآثم امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".
وأضاف : "التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة".
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 10:30 PM
أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعد اعتداءً على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر: "يعد هذا الاعتداء الآثم امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".
وأضاف : "التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة".
، عادل الجبير: استهداف بقيق وخريص امتداد لسياسات إيران التخريبية.. ولا بد من موقف دولي صارم ،
المصدر : الخليج 365
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