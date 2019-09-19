الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالسعودية وكيفية الاستعلام عنها برقم الهوية

للمواطن في مختلف الدول لديه العديد من الخدمات والحقوق، التي تؤمن حياته وتحفظ حياته على أن تكون مستقرة ومتوازنة، وتعتبر التأمينات الاجتماعية هي واحدة من تلك الخدمات الهامة، لذا تسعي المملكة العربية السعودية علي تيسير الاستعلام عنها برقم الهوية وذلك إلكترونيا، والتأمينات الاجتماعية هي الخدمة التي تضمن حصول المواطن علي معاش كبير عند تقاعده

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية امكانية للاستعلام عن مبلغ التأمين الخاص بالمواطن عن طريق رقم الهوية، وبذلك تكون هذه الخدمة الإلكترونية الحديثة مهمه جدا بالنسبة للمواطن الموظف، حيث يتم التأمين علي جميع الموظفين بالمملكة، وعندما يتم التأمين علي المواطن تكون المملكة لديها علم بأنه موظف له حق التأمين.

رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

طريقة الاستعلام الكترونيا:-