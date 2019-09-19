SALAHYAT ELEQAMA أبشر الجديد الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1441 وتاريخ انتهاء الاقامة عبر بوابة أبشر

نتطرق معكم فى هذا المقال إلى موضوع يهم كل المغتربين المصريين في المملكة العربية السعودية، فقد وضعت المملكة بعض القوانين التي تخص الإقامة لجميع الوافدين إليها وبعض الشروط التي يجب الإلتزام بها من جانب كل المقيمين بها، ونحن نوضح لكم كل هذا خلال المقالة.

ونحن فى “عرب نيوز” فى إطار اهتمامنا بالشأن العام السعودي نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فتابعونا.

الاستعلام عن هوية مقيم

ننصح اخواننا المغتربين المقيمين فى الممكلة العربية السعودية بأن يجددوا اقامتهم فور انتهائها مباشرة، وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابتها أبشر كل المعلومات المتاحة عن الإقامة وكيفية تجديدها بطريقة إلكترونية، وهذا قد وفر الكثير من الجهد والوقت على كل المقيمين داخل المملكة فى الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة

الآن يُمكنك بمجرد الجلوس أمام اللابتوي الخاص بك والدخلو إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن كل ما يخص اقامتك بخطوات بسيطة وفى خلال دقائق معدودة، فقط اتبع الآتي: