salahyat eqamt wafed أبشر الجديد| رابط الاستعلام عن صلاحية اقامة مقيم أو وافد ومعرفة تاريخ انتهاء...

نتطرق معكم فى هذا المقال إلى موضوع يهم كل المغتربين المصريين في المملكة العربية السعودية، فقد وضعت المملكة بعض القوانين التي تخص الإقامة لجميع الوافدين إليها وبعض الشروط التي يجب الإلتزام بها من جانب كل المقيمين بها، ونحن نوضح لكم كل هذا خلال المقالة.

ومن هنا ننصح كل مغترب مقيم بالأراضي السعودية أن يلتزم بالقوانين التى وضعتها الدولة فيما يخص موضوع الإقامة، ونحن نوضح لكم خلال هذه المقالة خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة ومعرفة تاريخ انتهاء الاقامة، فتابعونا.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

مكثت وزارة الداخلية السعودية فترة طويلة لكي تضع خطط ونظم لكي تقدم كل خدماتها للمواطنيين السعوديين والمغتربين بششكل إلكتروني بسيط، وقد وضعت نظم وقوانين تحدد موضوع اقامة أي عامل وافد إلى الأراضي السعودية، وعلى كل العاملين الإلتزام بها، ونوضح لكم خلال خطوات بسيطة خطوات الايتعلام عن صلاحية الاقامة كالتالي:

ادخل إلي بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم الإقامة والرمز المرئى.

الان تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإقامتك.

معرفة تاريخ انتهاء الإقامة

وضعت المملكة العربية السعودية خطط طموحة من أجل رؤية السعودية 2030م، وقد أثر هذا بشكل كبير على تغيير فلسفة تفكير الكثير من الوزارات السعودية بحيث تقدم خدماتها بطرق تقنية، وتعد خدمة الإستعلام عن انتهاء الإقامة

من أكثر الخدمات التي أفادت ملايين المقيمين بالدولة.

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